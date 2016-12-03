سوهاج يشكو لجنة الحكام بعد غياب طاقم التحكيم

كتب محمد مراد و حاتم رضا



>تقدم حنفى حامد رئيس قطاع الناشئين بنادى سوهاج بشكوى رسمية للجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ضد لجنة الحكام والمطالبة بالحصول على تعويض مالى من قبل مسؤلى الجبلاية على خلفية غياب طاقم حكام مباراة فريقة مواليد ٩٧ أمام نادى الألومنيوم فى دورى الشباب بمنطقة الصعيد رغم حضور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف ومراقب المباراة والفريق المنظم.

مسئولى سوهاج أرسلوا صورة من المحضر الرسمى الذى قام تقدم بة حنفى حامد رئيس القطاع بقسم شرطة نجع حمادى ضد لجنة الحكام لاثبات حالة عدم حضورهم لملعب المباراة بملعب نادى الألومنيوم بنجع حمادى فى ظل التكلفة المالية التى تكبدتها خزينة نادى سوهاج من جراء سفر الفريق والجهاز الفنى لمحافظة قنا والمبيت باحدى الفنادق

الجدير بالذكر أن قطاع الناشئين بنادى سوهاج يشارك فى ثلاثة مسابقات مواليد ٩٧ ويقودة ياسر طة ومواليد ٩٩ ويقودة حسام ياسين ومواليد ٢٠٠١ ويقودة عبد الناصر محمد بالاضافة لقطاع البراعم والذى يقودة محمد حسن واحمد سليمان ويتصدر نادى سوهاج جداول المسابقات الثلاثة.

ويضم القطاع عدد كبير من اللاعبين المميزين والذى تم تصعيدهم للفريق الأول أمثال على رشيد وخالد لقمة ومحمد على مواليد ٩٧ والحارس المدثر كارم مواليد ٢٠٠١ وأحمد عبد الصمد وأحمد أيمن مواليد ٩٩.