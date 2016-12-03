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موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم السبت 3 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم السبت 3 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم السبت 3 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتب عمرو جاب الله

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم السبت 3 / 12 / 2016 فريق الزمالك مع نظيره الداخلية باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والداخلية عبر قنوات "On Sport" والنيل للرياضة ويخوض الفريق الأبيض المباراة محتلا المركز السابع بالترتيب العام للدورى، برصيد 18 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل الداخلية المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط .

حلمي يظهر لأول مرة بعد العودة

ويظهر محمد حلمى المدير الفنى الجديد للزمالك فى قيادة الفريق الأبيض لأول مرة خلال مواجهة الداخلية بعد تسلمه المسئولية عقب التعادل فى المباراة الأخيرة أمام وادى دجلة مع بقاء كافة أعضاء الجهاز الفنى دون تعديل باستثناء رحيل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد .

وينوى محمد حلمى تعديل طريقة لعب الزمالك خلال مواجهة الداخلية حيث يدرس خوض اللقاء بطريقة 4/2/3/1 بدلا من طريقة 4/3/2/1 ، لرغبته فى زيادة الفاعلية الهجومية خلال المباراة .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف ظهير أيسر وعلى جبر و أحمد دويدار فى قلب الدفاع وأسامة إبراهيم ظهير أيمن ومحمود دونجا و إبراهيم صلاح فى وسط الملعب و محمود عبد الرازق شيكابالا و أيمن حفنى والنيجيرى ستانلى و باسم مرسى فى الهجوم .


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