الثوم والبصل والمخبوزات.. قائمة شهيرة من الأطعمة تزيد من القولون العصبى

كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمود عثمان أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لحركية الجهاز الهضمى خلال الذى اختتمت أعمال مؤتمرها اليوم بالقاهرة، أن أعراض القولون العصبى تتمثل فى وجود إسهال أو إمساك مزمن موضحا أنه قد يحدث آلام بالقولون، وانتفاخ بالبطن، وهناك وسائل تشخيصية حديثة لتحديد نوع العلاج.

أدوية جديدة لعلاج القولون العصبى..

وقال إن الأشهر القليلة الماضية ظهرت عدة أدوية حديثة للتخلص من آلام البطن المصاحبة للقولون العصبى، وأيضا لعلاج حالات الإمساك أو الإسهال المزمن، والتى تؤثر على المريض فى حياته اليومية، موضحا أن هذا المرض لا يتطور إلى أمراض خطيرة، أو أورام، وإنما له تأثيرعلى تركيز المريض فى عملة وعلاقته بالمحيطين به وبرنامجه الغذائى.

وأضاف أن هناك أدوية لعلاج لهذه الحالات، وليست مجرد لتحسين الأعراض المرضية، مع وضع برنامج غذائى لكل حالة حسب تشخيصها، متمشية مع البروتوكول العلاجى لجمعية الجهاز الهضمى الدولية.

أهم الأكلات الشهيرة التى تزيد من المرض..

وأوضح أن القولون العصبى قد يحدث نتيجة لخلل فى المراكز العصبية العليا المتحكمة فى حركية الجهاز الهضمى، أو على مستوى العضلات المبطنة للأمعاء أو بعض الهرمونات المنظمة لحركية الجهاز الهضمى، مشيرا إلى أن أهم الأكلات الشهيرة والتى تسبب تقلصات وانتفاخ بالأمعاء هى البصل، والثوم والطماطم، والمخبوزات بكل أنواعها ،وبعض البقول وبعض الفواكه التى تؤدى إلى التخمر بالأمعاء، مع الانتفاخ والإسهال وآلام البطن.

يذكر أن الجمعية المصرية لدراسة حركية الجهاز الهضمى كانت قد نظمت مؤتمرها السنوى فى الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، ورئيس الجمعية، أن المؤتمر ناقش الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى الوظيفى مثل القولون العصبى وحرقة الفؤاد، ارتجاع المرىء، بمشاركة أطباء من إنجلترا.

شارك فى المؤتمر حوالى 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية.