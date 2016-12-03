اليوم.. محميات البحر الأحمر تنظم ورشة عمل عن حماية وإدارة مناطق الدلافين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنظم مساء اليوم السبت، إدارة محميات البحر الأحمر ورشة عمل عن حماية وإدارة مناطق الدلافين فى الغردقة وأفضل الطرق للاستفادة من قواعد السلوك للتعامل مع الدلافين، وذلك بمجمع إعلام الغردقة.

وأعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر أن الورشة ستشمل غدا مناقشة علنية ومعلوماتية بالتعاون مع برنامج مشاهدة ومتابعة ورعاية الدولفين.

وأضاف غلاب أن الهدف من ورشة العمل تعزيز سبل المشاركة والطرق المختلفة للحماية طبقا لآخر تطورات ومعلومات تم جمعها عن عشائر ومجموعات الدلافين المحلية بالغردقة وأفضل السبل للاستفادة والالتزام بقواعد التعامل مع الدلافين لقادة المراكب والسباحين.

وأوضح مدير محميات البحر الأحمر أن كل من له علاقة بتنظيم رحلات مشاهدة الدلافين مثل شركة السياحة والمرشد الغطاس يشمل جدول الورشة على تنظيم عرض تقديمى من قبل ممثل عن برنامج مشاهدة ورعاية الدلافين، بالإضافة ومن ثم سيتم تقديم عرض تقديمى من قبل ممثل عن إدارة محميات البحر الأحمر.

وأشار أنه سيكون هناك مجال للأسئلة والرد عليها من قبل المسئولين الموجودين من أدارة محميات البحر الأحمر داعيا كل من له علاقة بالنشاط البحرى المشاركة فى ورشة عمل حماية الدلافين وأفكاركم للمساهمة فى وضع وممارسة خطط الحماية وتنظيم المناطق المسموح وغير المسموح بممارسة الأنشطة بها وكيفية المضى قدما فى تفعيل خطط الحماية للدلافين بمشاركة مجتمعية.

وتابع، سيكون هناك تطوير وتحديث الوسائل والسبل الآمنة لمشاهدة الدلافين من قبل شركات السياحة بطرق آمنة بيئيا ومستدامة.