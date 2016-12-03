اتحاد الكرة يستقر على إقامة دورى لأول مرة للشاطئية

كتب محمد مراد - حاتم رضا

استقر اتحاد الكرة على إقامة دورى للكرة الشاطئية لأول مرة فى تاريخ اللعبة التى كانت تعتمد على دورى الشركات لإفراز لاعبين للمنتخب الأول.

كشف خالد لطيف عضو اتحاد الكرة أن تفكير مسئولو الجبلاية فى إقامة دورى للشاطئية ، بعد نجاح اللعبة مؤخراً عن طريق المنتخب الأول بقيادة أحمد عبد الرازق الذى إحتل قمة التصنيف الأفريقى بعد نتائجه الجيدة فى البطولات التى شارك فيها ورغبتهم فى التأهل لكأس العالم.

تابع المشرف السابق للشاطئية أن هناك تنسيق بين عدد من الأندية واتحاد الكرة وجهاز المنتخب للبحث عن أفضل الحلول لإقامة دورى للشاطئية.