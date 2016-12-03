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إدارة المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر لمنع الحوادث

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إدارة المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر لمنع الحوادث إدارة المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر لمنع الحوادث

>كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر لمنع الحوادث المرورية أعلى منطقة العجوزة أمام القادم من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال سيتم من خلالها إجراء غلق جزئى للطريق أعلى الكورنيش اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز، وفتح حارة مرورية لحركة السيارات مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة.

 

وأوضح المصدر، أنه سيتم إصلاح فواصل معدنية أعلى الكوبرى فى الجانب الأيسر للطريق مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


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