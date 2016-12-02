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شاب مصري يربي «لحية من النحل» ترويجًا لفوائده

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شاب مصري يربي «لحية من النحل» ترويجًا لفوائده شاب مصري يربي «لحية من النحل» ترويجًا لفوائده

 

الشاب المصري محمد هجرس

يقف الشاب المصري محمد هجرس، عاري الصدر بينما تتجمع العشرات من نحل العسل حول وجهه لتشكل في النهاية ما يسمي بـ “لحية النحل”.

ولإجتذاب النحل يربط “هجرس” علبة صغيرة بها هرمونات ملكة النحل أسفل ذقنه.

ويقوم الشاب البالغ من العمر 31 عامًا الذي تحول من الهندسة إلى تربية النحل بهذا العرض منذ سنوات لغرضين أحدهما المنافسة، فهو يتذكر بإعجاب “بكيني النحل” الذي ظهرت به عارضة أزياء كندية في مناسبة للترويج لتريبة النحل – والثاني تعليم المصريين فوائد النحل.

وقال الشاب في منحله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية: “الهدف هو إظهار أن النحل ليس عدائيًا، ولكنه مفيد وينتج أشياء تفيد الانسان والزراعة.”

ويستخرج “هجرس” هرمونات من ملكات النحل بعد نفوقها ويستخدمها لإجتذاب النحل من نفس الخلية لتأدية غرضه، وأنه يستخدم نفس الأسلوب لتشكيل خلايا جديدة.

ويعرض هجرس “لحية النحل” في مسابقات ومعارض يسعى فيها نحالون لهم نفس الميول إلى تحطيم أرقام قياسية، مشيرًا الي أنه يحتفظ بالرقم القياسي لنحال صيني نجح العام الماضي في تغطية جسده بالكامل بمليون نحلة.

وأضاف، أنه بخلاف العسل وحبوب اللقاح يستخدم النحل في أغراض طبية، مضيفًا أن الكثير من الناس يقصدون منحله للتعرض للدغات النحل سعيًا للشفاء من أمراض متعددة.

رويترز

 

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