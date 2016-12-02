بالفيديو.. الجيار: ليس من حق أي إنسان أن يعُيد محاكمة «رواية».. و على النائب أن يتراجع

قال أستاذ النقد الأدبي بجامعة الزقازيق، الدكتور مدحت الجيار، إنه ليس من حق أي إنسان أن يعيد محاكمة كتاب أو رواية أو ديوان للشعر، مشيرا إلى أن دعوة أحد نواب البرلمان بإعادة محاكمة رواية للأديب “نجيب محفوظ” بهذه الطريق تدل على أن صاحبها لم يقرأ ما تكلم عنه وإلا كان سيراجع نفسه كثيرا إن قرأها.

وأضاف الجيار، لـ برنامج «ساعة من مصر» على فضائية “الغد”، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك مهوسون بالشهرة، وحين يريد أحدهم أن يشتهر ينتخب أحد العلامات البارزة ويبدأ بالصراع من طرف واحد، مشددًا على أن نجيب محفوظ أدى واجبه على مدى أكثر من ستون عاما، مطالبا النائب صاحب الدعوة بالتراجع قائلا : “شكله بقى وحش” .

وأوضح الجيار، أنه ليس من حق أي شخص أن يحاكم عملاً أدبيا، إلا أنه من حق المختص في النقد الأدبي أو السينما مراجعة بعض الأعمال والإدلاء بشهادته فيها، لكن المحاكمة ليست واردة على الإطلاق، مؤكدا أن “محفوظ” ليس فرداً بل نموذج ورمز لكل الذين اجتهدوا من أجل تطوير الرواية والسرد العربي.