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«الأهلي» يكشف عن تفاصيل نقل مواجهة «المقاصة» الي ملعب السلام

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«الأهلي» يكشف عن تفاصيل نقل مواجهة «المقاصة» الي ملعب السلام «الأهلي» يكشف عن تفاصيل نقل مواجهة «المقاصة» الي ملعب السلام

مراسل ONA

الاهلي

كشف وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، عن مجهودات محمود طاهر، رئيس النادي، لنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاصة إلى استاد السلام.

وقال “مهدي” في تصريح صحفي، إن “طاهر” قام بإجراء اتصالات هاتفية بمدير أمن القاهرة، ومسئولي اتحاد الكرة، ومحمود عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، لتسهيل نقل المباراة إلى استاد السلام.

وجاءت موافقة جميع الأطراف على نقل اللقاء في ظل العلاقات الطيبة التي كونها الأهلي مع مسئولي الأندية واتحاد الكرة والقيادات الأمنية.

وأشار مهدي إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب طاهر وشيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، وإدارة تنظيم المباريات، لتجهيز اللقاء خلال 24 ساعة، وتنظيمه في صورة تليق بفريق النادي الأهلي.

يذكر أنه، تم نقل لقاء “الأهلي” و”مصر المقاصة”، والمقرر لها بعد غد الأحد، ليقام على استاد السلام بدلًا من استاد الجيش بالسويس.

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