أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

33 ألف جنيه رسوم جمركية علي ملابس «أصالة» بمطار القاهرة

Google+ Print
33 ألف جنيه رسوم جمركية علي ملابس «أصالة» بمطار القاهرة 33 ألف جنيه رسوم جمركية علي ملابس «أصالة» بمطار القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

دفعت المطربة أصالة 33 ألف جنيه، قيمة رسوم الجمارك المستحقة علي ملابسها الخاصة، وبعض الهدايا التى وصلت بها مطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ الجمعة، قادمة من الرياض.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الرياض، تقدمت المطربة السورية أصالة بصحبة موظفة العلاقات العامة لصالة الخدمة المميزة، مدفوعة الأجر، لإنهاء إجراءات وصولها ومعها 8 حقائب، وتبين إنها تحمل عدد من الفساتين باهظة الثمن والهديا، مما يلزم دفع جمارك عليها خاصة بعد التعريفة الجمركية الجديدة لدخولها البلاد، قدرت الجمارك الرسوم الجمركية بـ 33 ألف جنيه، استجابت أصالة للقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية