33 ألف جنيه رسوم جمركية علي ملابس «أصالة» بمطار القاهرة

مراسل «ONA»

دفعت المطربة أصالة 33 ألف جنيه، قيمة رسوم الجمارك المستحقة علي ملابسها الخاصة، وبعض الهدايا التى وصلت بها مطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ الجمعة، قادمة من الرياض.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، تقدمت المطربة السورية أصالة بصحبة موظفة العلاقات العامة لصالة الخدمة المميزة، مدفوعة الأجر، لإنهاء إجراءات وصولها ومعها 8 حقائب، وتبين إنها تحمل عدد من الفساتين باهظة الثمن والهديا، مما يلزم دفع جمارك عليها خاصة بعد التعريفة الجمركية الجديدة لدخولها البلاد، قدرت الجمارك الرسوم الجمركية بـ 33 ألف جنيه، استجابت أصالة للقرار.