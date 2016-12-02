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«ترامب» يشكل منتدى استشاريًا من 16 رجل أعمال

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«ترامب» يشكل منتدى استشاريًا من 16 رجل أعمال «ترامب» يشكل منتدى استشاريًا من 16 رجل أعمال

دونالد

(أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه شكل “منتدى استراتيجيًا” من 16 شخصًا، من كبار رجال الأعمال الأميركيين، سيعمل على استشارتهم في وضع سياسته الاقتصادية وتقييمها.

ويترأس هذه الهيئة الاستشارية ستيفن شفارزمان، رئيس صندوق بلاكستون للاستثمار، الذي سيطلع ترامب على كيفية “تأثير الاجراءات الحكومية على النمو الاقتصادي وعلى خلق وظائف وزيادة الإنتاجية”، حسب ما أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في بيان، ومن بين أعضاء هذا المنتدى رؤساء مصرف “جي بي مورغان تشيز”، واستوديوهات “وولت ديزني”، وجنرال “موتورز وبوينج”.

وقال ترامب، في هذا الإطار “إن إدارتي مصممة على الاعتماد على خبرة القطاع الخاص، وستعمل على الحد من البيروقراطية الحكومية، التي تمنع مؤسساتنا من التوظيف والتجديد والنمو هنا في أميركا”، ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بالعمل على الحفاظ على الوظائف في البلاد معربا عن استعداده لاجراء حوار مباشر مع رؤساء الشركات.

وكان هدد ترامب، أمس، الشركات التي تريد مغادرة البلاد لخفض نفقاتها، بأن خطوتها هذه ستكون لها عواقب، وأوضح البيان، أن ترامب سيلتقي بشكل متكرر أعضاء هذا المنتدى الذي سيعقد اول اجتماع له، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وكان الرئيس باراك أوباما أنشأ أيضًا منتديات استشارية، ضمت رؤساء شركات أبرزها منتدى يتعلق بالصادرات يضم نحو عشرين شخصًا من كبار أرباب العمل.

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