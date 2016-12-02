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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

أرشيفية

(أ.ش.أ)

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، فتح ميناء بوغازي الإسكندرية، والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد هدوء سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج .

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر تقرر إغلاق ميناء  بوغازي لمدة 3 أيام، لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا علي عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية، وتابع أنه سيسمح للسفن بمغادرة الأرصفة والسفر طبقًا لأولوية التراكي والرسو.

ويذكر أن الإسكندرية تعرضت الأيام الماضية لطقس سيء وهطول للأمطار، نتيجة هبوب نوة أنواء قاسم وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.

 

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