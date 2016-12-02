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«فيفا» تختار قائمة المرشحين لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في 2016

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«فيفا» تختار قائمة المرشحين لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في 2016 «فيفا» تختار قائمة المرشحين لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في 2016

أرشيفية

أختير البرازيلي مارلوني والفنزويلية دانيوسكا رودريجز والماليزي محمد فايز صبري، في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة (بوشكاش) لأفضل هدف في 2016، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان نيمار نجم فريق برشلونة الإسباني، آخر لاعب في البرازيل قد حصل على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في عام 2011، فيما توج بها ويندل ليرا العام الماضي.

وفي هذه النسخة، ترشح مارلوني عن الهدف الذي سجله في 21 أبريل الماضي في مباراة بين فريقه كورينثيانز وكوبريسال التشيلي في كأس ليبرتادوريس من تسديدة على الطائر داخل المنطقة.

أما رودريجز، فسجلت هدفها في 14 مارس الماضي في مواجهة منتخب بلادها وكولومبيا ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما بعد مهارة فردية رائعة ومراوغة لأكثر من لاعبة داخل المنطقة.

وجاء ترشيح الماليزي محمد فايز صبري، عن الهدف الذي سجله من ركلة حرة مباشرة في الدوري المحلي ببلاده في مواجهة بين فريقه بينانج وباهانج في 16 فبراير الماضي.

ويتيح موقع “فيفا” عبر موقعه الرسمي، إمكانية التصويت للجماهير من كل أنحاء العالم، لاختيار الأفضل بين هذه الأهداف الثلاثة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز في احتفال سيقام في التاسع من يناير القادم.

يشار إلى أن جائزة بوشكاش بدأت في 2009 تكريما للاعب ريال مدريد السابق، الإسباني فيرينتس بوشكاش.

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