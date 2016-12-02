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«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية بمناسبة المولد النبوي

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«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية بمناسبة المولد النبوي «الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية بمناسبة المولد النبوي

ألاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في المسابقة السنوية البحثية بمناسبة المولد النبوي الشريف، من سن 16 حتى 35 سنة، والتي نظمتها الوزارة في إطار المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة الإسلامية المستنيرة وغرس القيم الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواكبة قضايا العصر ومستجدات الأحداث بين جموع الأمة وبخاصة الشباب الواعد والبراعم من خلال القراءة المثمرة والبحوث المتنوعة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأوضح بيان وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، أن موضوعات المسابقة تضمنت النبي القدوة – صلى الله عليه وسلم – والجوانب الإنسانية في حياة النبي، والمعاهدات النبوية ، دروس وعبر وحقوق المواطنة والغش وأثره المدمر على الفرد والمجتمع.

وأشار البيان الي أن الفائزة بالمركز الأول هي إيمان سعيد رزق عبد الله من محافظة البحيرة وبالمركز الثاني محمد هشام كمال السيد من القليوبية، والثالث أمل محمد الشحات من الإسماعيلية والرابعة إلهام طه عبد المولى من البحيرة والخامس على السيد محمد إمام من القليوبية.

كما فاز بالمركز السادس نهى محمد السلاوي من الشرقية، والسابعة أسماء هنداوي عبد التواب من البحيرة والثامنة أسماء جمال عبد النبي من المنوفية وإيمان عبد الفضيل من البحيرة في المركز العاشر.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف، في وقت لاحق، عن موعد تكريم الفائزين وتسليم الجوائز، كما سيتم نشر البحوث المقدمة أو ملخصها أو مقتطفات منها حسب طبيعة كل بحث بمجلة منبر الإسلام التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو على موقع الوزارة.

 

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