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سامح شكرى لـ «رئيس النواب الأمريكى»: دعم واشنطن أساسى لضمان نجاح تجربة مصر

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سامح شكرى لـ «رئيس النواب الأمريكى»: دعم واشنطن أساسى لضمان نجاح تجربة مصر سامح شكرى لـ «رئيس النواب الأمريكى»: دعم واشنطن أساسى لضمان نجاح تجربة مصر

سامح شكري وزير الخارجية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي” بول راين”، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية حاليًا إلي واشنطن.

وفي تصريح للمستشار، أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء، أشار إلي أن الوزير شكري، قدم في بداية اللقاء عرضًا مستفيضا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ، والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مستعرضًا مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يرتبط به من تحديات قررت المصرية الحاليه مواجهاتها واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

كما أشار شكري، إلي الدور الهام الذي يضطلع به الرئيس عبدالفتاح في القيام بعملية إصلاح شامله في مصر، بما في ذلك دعوته إلي تجديد الخطاب الديني ، مشيرًا إلي أن نجاح مصر في تحقيق كل هذه الأهداف من شأنه أن يعطي نموذجًا إيجابيًا للمنطقة ولدول الشرق الأوسط، وان الدعم الأمريكي يعتبر أساسيا لضمان نجاح التجربة المصرية .

ومن جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الأمريكي نقل رسالة دعم من الكونجرس الأمريكي للرئيس عبد الفتاح السيسي،مشيرا الي أنه كان حريصا علي أن تكون أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب إلي مصر للتأكيد علي عمق وإستراتيجية العلاقة بين البلدين.
> وأوضح المتحدث باسم الخارجية،أن اللقاء تطرق أيضا الي مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية،وما يتطلع اليه الجانبان المصري والأمريكي من تطور وتقدم في تلك العلاقة بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها،وأنه قد عكست المناقشات إدراكا كاملا من الجانبين بخصوصية وإستراتيجية العلاقة بين البلدين،وبالدور الهام الذي تضطلع به مصر في دعم السلام والاستقرار في منطقه الشرق الأوسط.
> كما تطرقت المحادثات إلي برنامج المساعدات الأمريكية لمصر،حيث أكد شكري علي أهمية استمرار البرنامج لما يعكسه من خصوصية في العلاقة بين البلدين،وللتأكيد علي الدعم الأمريكي لاستقرار مصر ومصلحة ورفاهية شعبها 0

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