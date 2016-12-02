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حلمي بكر لـ «الجمعة في مصر»: لم أطالب عدوية بالاعتزال.. وانتقدته فنيًا حبا فيه

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حلمي بكر لـ «الجمعة في مصر»: لم أطالب عدوية بالاعتزال.. وانتقدته فنيًا حبا فيه حلمي بكر لـ «الجمعة في مصر»: لم أطالب عدوية بالاعتزال.. وانتقدته فنيًا حبا فيه

حلمى بكر وعدوية

كتبت – إ نجي لطفي

أكد الملحن حلمي بكر، إنه لم يطالب الفنان أحمد عدوية باعتزال الغناء، وجمعتنى به لقاءات كثيرة داخل منزله، لكن عدوية بعد الحادث الذى تعرض له لا يجوز أن يقوم بالغناء نفس الأغنيات القديمة ولكن نصحته بالتوقف عن الغناء لمصلحته، فانتقادى له لم يتطرق لشخصه وإنما للشق الفنى فقط.

وأوضح بكر، خلال لقائه ببرنامج “الجمعة في ” المذاع على mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، لم أعلم أن عدوية هينزل ألبوم غنائى وأنا كلمته حبا فيه، وعدوية اتصل بى هاتفييا قبل طرح ألبومه للاطمئنان علي صحتى وأخبرنى بأنه سيطرح ألبوم جديد ولم أكن أعلم أن الألبوم سيتضمن أغنياته القديمة .

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