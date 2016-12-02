هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

هبطت طائرة سعودية كانت قادمة من بيروت، في طريقها إلى مدينة جدة السعودية اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، بسبب تعرض راكبة سورية الجنسية لوعكة صحية أثناء الرحلة.

وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأنه أثناء عبور رحلة الخطوط السعودية الأجواء المصرية، قادمة من بيروت في طريقها إلى جدة، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة السورية «ا.م» (76 عاما)، وعلي الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، تحت إشراف الدكتور مدحت، قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية، ونقلها بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج.