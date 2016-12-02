أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. الزعبي :مطالب روسيا غير منطقية والجيش السوري يسيطر على 21% من الدولة

Google+ Print
بالفيديو.. الزعبي :مطالب روسيا غير منطقية والجيش السوري يسيطر على 21% من الدولة بالفيديو.. الزعبي :مطالب روسيا غير منطقية والجيش السوري يسيطر على 21% من الدولة

رئيس وفد التفاوض بـ ” الهيئة العليا ” للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي

قال رئيس وفد التفاوض بـ ” الهيئة العليا ” للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي، إن المفاوضات الجارية في أنقرة بين روسيا وبعض فصائل المعارضة السورية لا يمكن اعتبارها فاصلة أو جديدة، لافتًا إلى أن الأتراك كانوا يقومون بالتقريب بين الجانبين سواء بالحضور مباشر أو غير المباشر.

وأضاف الزعبي، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الروس يطالبون بمطالب غير واقعية أو منطيقة، وحضورهم فقط من أجل تحقيق أهدافا بطرق غير التي عجزوا بها عن تحقيق هذه الأهداف، مثل العسكرية أو الضغط الدولي ، ورأى أن الروس يحاولون عبر الحوار والمناقشة طرح أمور ليست منطقية ولا يمكن تقبلها.

وأوضح الزعبي، أن التغييرات العسكرية التي تشهدها حلب أو غيرها هي تغييرات سياسية، وأنها لا تتعلق بالاستراتيجية السورية لدى قوات المعارضة السورية وهي واضحة تمخض عنها مؤتمر الرياض لا يمكن التنازل عنها ولا يحق لأحد في سوريا أو خارجها التنازل عنها، وهي رحيل النظام، سلما أو حربا، وعصابته ومحاسبتهم، والعودة إلى سوريا الديمقراطية الدولة الواحدة الموحدة.

وأشار الزعبي، إلى أن الحديث عن استعادة لثلثي مناطق شرق حلب هي أرقام لا تعتبر بالقيمة العسكرية، مشيرا إلى أن النظام السوري لا يسيطر إلا على 21% فقط من الدولة، لافتا إلى التغييرات العسكرية ليست الأولى، فكثيرا من التغييرات طرأت ولم يلبث أن استعادة المعارضة السيطرة على تلك النقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة