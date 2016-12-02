بالفيديو.. الزعبي :مطالب روسيا غير منطقية والجيش السوري يسيطر على 21% من الدولة

قال رئيس وفد التفاوض بـ ” الهيئة العليا ” للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي، إن المفاوضات الجارية في أنقرة بين روسيا وبعض فصائل المعارضة السورية لا يمكن اعتبارها فاصلة أو جديدة، لافتًا إلى أن الأتراك كانوا يقومون بالتقريب بين الجانبين سواء بالحضور مباشر أو غير المباشر.

وأضاف الزعبي، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الروس يطالبون بمطالب غير واقعية أو منطيقة، وحضورهم فقط من أجل تحقيق أهدافا بطرق غير التي عجزوا بها عن تحقيق هذه الأهداف، مثل العسكرية أو الضغط الدولي ، ورأى أن الروس يحاولون عبر الحوار والمناقشة طرح أمور ليست منطقية ولا يمكن تقبلها.

وأوضح الزعبي، أن التغييرات العسكرية التي تشهدها حلب أو غيرها هي تغييرات سياسية، وأنها لا تتعلق بالاستراتيجية السورية لدى قوات المعارضة السورية وهي واضحة تمخض عنها مؤتمر الرياض لا يمكن التنازل عنها ولا يحق لأحد في سوريا أو خارجها التنازل عنها، وهي رحيل النظام، سلما أو حربا، وعصابته ومحاسبتهم، والعودة إلى سوريا الديمقراطية الدولة الواحدة الموحدة.

وأشار الزعبي، إلى أن الحديث عن استعادة الحكومة لثلثي مناطق شرق حلب هي أرقام لا تعتبر بالقيمة العسكرية، مشيرا إلى أن النظام السوري لا يسيطر إلا على 21% فقط من الدولة، لافتا إلى التغييرات العسكرية ليست الأولى، فكثيرا من التغييرات طرأت ولم يلبث أن استعادة المعارضة السيطرة على تلك النقاط.