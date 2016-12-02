«النفط العراقية» تنجح فى إطفاء حريق أشعله تنظيم داعش بالبئر«39»

نجحت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال بوزارة النفط العراقية والجهات الداعمة لها من استكمال إطفاء بئر رقم 39 في حقل “القيارة” النفطي جنوب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الفرق الفنية المختصة تمكنت ورغم الظروف الجوية السيئة وبجهود استثنائية من اطفاء حريق البئر 39 بعد رفع العبوات الناسفة والقنابل التي زرعها تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط البئر وبالطرق المؤدية له.

وأشار إلى أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أشاد بجهود العاملين في شركة نفط الشمال والشركات النفطية الساندة وقوات الدفاع المدني الذين واصلوا الليل والنهار متحدين الظروف الصعبة من اجل العراق مطالبا ببذل أقصى الجهود لإطفاء جميع الآبار في وقت قياسي وان الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم والإسناد لتحقيق ذلك.

وكانت الفرق الفنية والهندسية بوزارة النفط كثفت من جهودها مؤخرا وتمكنت من اطفاء حرائق ثلاثة آبار نفطية بحقل القيارة وهي أرقام 72 و46 و38 بالتزامن مع جهود تأهيل المنشآت النفطية المتضررة في محافظة نينوي والإسراع في إعادتها للعمل مرة أخري.

يذكر أنه، وصلت إلى العراق اليوم معدات وأجهزة وآليات خاصة بإطفاء حرائق الآبار النفطية والتي تأتي ضمن المساعدات الفنية القيمة التي قدمتها حكومة دولة الكويت إلى الفرق الفنية والهندسية لوزارة النفط والتي تهدف الى المساهمة في التعجيل بإطفاء حرائق الابار النفطية التي اشعلتها داعش في حقل القيارة النفطي.