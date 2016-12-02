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غدًا .. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلى «مجدى مكين»

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غدًا .. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلى «مجدى مكين» غدًا .. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل زميلى «مجدى مكين»

مراسل «ONA»:

مجدي مكين

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، غدًا السبت، استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمين اثنين، كانا بصحبة مجدى مكين ، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لإتهامهما بحيازة 200 شريط ترامادول.

وتبين من محضر التحريات، أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية، ارتبك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم، حيث غيروا مسارهم ومرورهم بسرعة لتخطى القوة الأمنية مصيبين من يعترض طريقهم وبملاحقتهم، تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 200 شريط من الأقراص المخدرة.

وإتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م”، صاحب عربة الكارو، و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية.

وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.

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