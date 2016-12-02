حصرياً: سعد المجرد ووالده البشير عبدو في فيديو مؤثر

يعود هذا الفيديو إلى العام 2011 حين حضر النجم سعد المجرد وقتها برفقة والديه الفنانين البشير عبدو ونزهة الركراكي إلى حفل "سيدتي" بمناسبة إعلان نتائج استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان، وبالمناسبة غنى سعد حصرياً لـ"سيدتي" ديو" مؤثراً جداً جمعه بوالده البشير عبدو بعنوان "عزيز وغالي" ، وكانت هدية خاصة وحصرية لجمهور حفل "سيدتي" بمدينة الرباط.

كان سعد آنذاك في بداياته يرسم طريقه نحو الشهرة . التحق سعد بوالديه بعدما دعته "سيدتي" لحضور حفل تكريم ممثلين مغاربة تألقوا في مسلسلات رمضان كان من بينهم نجم المسرح محمد الجم والممثل الراحل محمد بسطاوي والمخرج هشام جباري وآخرون في حفل بالعاصمة الرباط، وكان سعد ودوداً ومتواضعاً ولبى رغبة "سيدتي" في أن يغني بتلقائية للمكرمين والجمهور الحاضر ، وبالفعل غنى بصدر رحب وبدون موسيقى مع والده الذي أهدى الحاضرين أغنيته حصرياً ، وعاش الجمهور لحظات مؤثرة وحميمة مع "ديو" عزيز وغالي. الأغنية التي تتغنى بمشاعر الأبوة الصادقة والمحبة . وكان "ديو" "عزيز وغالي" حصرياً لـ"سيدتي" جمعه لأول مرة بوالده البشير عبدو، وهي الأغنية التي أدياها بعد ذلك معاً في مناسبات عدة آخرها مهرجان موازين 2016 بعد أن حقق سعد شهرته العربية الواسعة. ونستعيد معاً ذكريات هذا "الديو" الجميل.

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