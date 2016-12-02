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السيسي يدعم مؤتمر العلماء المصريين بالخارج تحت شعار «مصر تستطيع»

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السيسي يدعم مؤتمر العلماء المصريين بالخارج تحت شعار «مصر تستطيع» السيسي يدعم مؤتمر العلماء المصريين بالخارج تحت شعار «مصر تستطيع»

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وافق الرئيس عبد الفتاح على رعاية المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء فى الخارج، والذى تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع تليفزيون النهار تحت شعار “مصر تستطيع”، كأول نموذج عملى للتعاون بين ومؤسسة وطنية خاصة، وتستضيفه مدينة الغردقة يومى 14-15 دسيمبر الجارى والذي تنظمه شبكة قنوات النهار.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات صحفية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائمًا على رعاية كل حدث يساهم فى صياغة مستقبل مصر على أسس علمية سليمة وصولا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت نبيلة مكرم إلى موافقة 28 عالمًا من العلماء الذين حققوا مكانة علمية كبيرة فى مجالات خدمت البشرية، وصنعوا التقدم فى دول المهجر على حضور المؤتمر، وأن العلماء رحبوا بالمشاركة بأبحاثهم فى دراسة مشكلات مصر ووضع الحلول العلمية لها، كما رحبوا بوضع دراسات حقيقية لما تتمتع به مصر من إمكانات اقتصادية، وتوافر فى الخامات، وعوامل جذب للاستثمارات بما تملكه من موقع فريد، ومشاركتها فى عدد من التجمعات الاقتصادية فى القارة السمراء.

وأوضحت، أن تخصصات العلماء تضم “إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، والهندسة المدنية ، والهندسة الميكانيكية ،وهندسة الموانئ، والطاقة النظيفة والمتجددة من الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطب، والكمبيوتر، والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر”.

وأكدت نبيلة مكرم أن المؤتمر يأتى ضمن توجهات الدولة لربط أبنائها المهاجرين بالوطن، كما يحقق تكليف الرئيس السيسى للحكومة بزيادة الاهتمام بالعقول المصرية المهاجرة وربطها بأرض الوطن، كما يسهم فى تشكيل فرق عمل بحثية من شباب الجامعات المصرية تحت إشراف علماء الخارج فى مجالات مهمة، خاصة أنه قد تم توجيه الدعوة لـ 10 من الشبان النابهين فى البحث العلمى رشحتهم جامعاتهم لحضور المؤتمر.

 

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