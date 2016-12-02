الليلةا هالة السعيد ضيفة «آخر الأسبوع» على روتانا مصرية

كتبت- إ نجي لطفي

يستضيف دكتور باسل عادل مقدم برنامج ” آخر الأسبوع”، على شاشة روتانا مصرية، خلال حلقة الليلة، دكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتتحدث السعيد، عن رؤيتها للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومدى جدواها، وهل كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه القرارات، وهل التوقيت كان مناسب، ومدى تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وتآكل الطبقة المتوسطة التي تعد عمود خيمة المجتمع المصري.

كما تتطرق الحلقة للحديث عن هل كانت هناك ضرورة لقرض صندوق النقد الدولي، وهل كانت هناك بدائل لم تبحث عنها الحكومة؟ و تقييمها لتجربة المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، ومقارنته بالمؤتمر الاقتصادي الأخير لمصر في شرم الشيخ، ورأيها في القرار الصادر في 22 من الشهر الحالي،أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستُستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017»، و ما الهدف من القرار خاصة في ظل اعتراضات كثيرة عليه، و تعليقها على القرار الجمهوري الذي صدر أمس الخميس، بزيادة التعريفة الجمركية لـ 364 سلعة بنسب متفاوته، كيف تراه، وما الجدوى منه.