«بريطانيا»: قانون الجمعيات الأهلية في مصر خطوة لـ«الوراء»

وصف الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا “توباياس إلوود” قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب منذ أيام، بأنه خطوة للوراء.

وقال “إلوود” في بيان أصدرته الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن “لندن” تساند وجود مجتمع مدني قوي في مصر، وقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري يعتبر خطوة للوراء، ففي الوقت الذي تمر فيه مصر بصعوبات اقتصادية، فإن حاجتها للمجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي أخشى تمامًا بأن يُستغل هذا القانون لمنع المصريين من المساهمة في مستقبل بلدهم، وأن يضع عقبات أمام حصول مصر على دعم دولي.

وأضاف الوزير البريطاني، أن هذا القانون يبعد مصر أكثر من أي وقت مضى عن تطبيق حريات المجتمع المدني التي ينص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه أثار هذه المخاوف خلال لقائه مع برلمانيين مصريين زاروا لندن خلال الأسبوع الحالي.