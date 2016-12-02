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«الرى»: محطات رفع المياه نجحت فى حماية البحيرة والإسكندرية من الغرق

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«الرى»: محطات رفع المياه نجحت فى حماية البحيرة والإسكندرية من الغرق «الرى»: محطات رفع المياه نجحت فى حماية البحيرة والإسكندرية من الغرق

محطات رفع المياه – ارشيفية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، إن خطة الوزارة نجحت فى استيعاب كميات الأمطار الغزيرة، التى سقطت بمنطقة غرب الدلتا خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أبو زيد في تصريح صحفي، أن محطات رفع المياه التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوزارة فى تصريف المياه الزائدة عن الترع والمصارف الأمر الذى حافظ على سلامة جسورها من الانهيار، وذلك فى أول اختبار من نوعة للخطة العاجلة التى وضعتها لحماية الإسكندرية والدلتا من تكرار الغرق، كما حدث العام الماضى.

وأضاف، أن المهندسين والفنيين والعمال تواجدوا بشكل دائم فى محطات الرفع عقب إعلان حالة الطوارئ بالوزارة، وتم تشغيل محطات الرفع فى الإسكندرية والبحيرة بكفاءة عالية بما ساعد فى تصريف كميات كبيرة من المياه الأمر الذى لم يُحدث اختناقًا فى الترع والمصارف.

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