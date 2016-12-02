تفكيك 160 خلية إرهابية بتونس خلال عام

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، اليوم، أنها اعتقلت 805 أشخاص مشتبه في تورطهم بقضايا إرهابية هذا العام، وأن قواتها الأمنية فككت 160 خلية إرهابية منذ بداية العام الجاري، بزيادة وصلت إلى 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وكانت القوات الأمنية التونسية فككت 97 خلية إرهابية عام 2015، واعتقلت خلاله 547 شخصا على خلفية هذه الخلايا، ويظهر الارتفاع الكبير في العدد الخلايا التي جرى تفكيكها تحسن أداء قدرات قوات الأمن في البلاد، كما يظهر أن تونس ما زالت تواجه تهديدات أمنية خاصة من الحدود الليبية.

و الجدير بالذكر، تعرضت تونس إلى هجومين دمويين عام 2015، استهدف أحدهما متحف باردو وسط العاصمة تونس، فيما استهدف الآخر سياحيًا في مدينة سوسة الساحلية، وقتل في الهجومين العشرات، وقتل في الهجوم الذي تصدت له قوى الأمن أكثر من 50 مسلحًا من داعش، إلى جانب12 جنديًا تونسيا و7 مدنيين.