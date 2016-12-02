محافظ بورسعيد ومدير الأمن يقودان حملة لحصر قاطني منطقة عزلة أبو عوف العشوائية

قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إنه تم تشكيل 4 لجان لحصر المقيمين في كل قطاع بمنطقة عزبة أبو عوف العشوائية.

جاء ذلك خلال حملة قادها المحافظ واللواء زكي صلاح مدير الأمن، لحصر قاطني منطقة عزبة أبو عوف العشوائية على أرض الواقع, وذلك بمشاركة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وأعضاء اللجان التي ضمت عددا من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، أن المنطقة تعد من المناطق العشوائية غير الآمنة لافتا إلى أنه تم عمل مشروع سكني نموذجي للمستحقين من أهل المنطقة تضمن إنشاء 40 عمارة بــ 960 وحدة سكنية بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه تم الحصول على البطاقات الشخصية للمقيمين داخل العشش تمهيدا للاعلان عن الأحقيات طبقا للأوراق المدرجة بهم والحصر الذي تم على أرض الواقع مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية خلال الحملة والتي تعاملت مع الأمر بحرفية تامة.