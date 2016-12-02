أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يقودان حملة لحصر قاطني منطقة عزلة أبو عوف العشوائية

Google+ Print
محافظ بورسعيد ومدير الأمن يقودان حملة لحصر قاطني منطقة عزلة أبو عوف العشوائية محافظ بورسعيد ومدير الأمن يقودان حملة لحصر قاطني منطقة عزلة أبو عوف العشوائية

 

صورة من الحدث

قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إنه تم تشكيل 4 لجان لحصر المقيمين في كل قطاع بمنطقة عزبة أبو عوف العشوائية.

جاء ذلك خلال حملة قادها المحافظ واللواء زكي صلاح مدير الأمن، لحصر قاطني منطقة عزبة أبو عوف العشوائية على أرض الواقع, وذلك بمشاركة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وأعضاء اللجان التي ضمت عددا من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، أن المنطقة تعد من المناطق العشوائية غير الآمنة لافتا إلى أنه تم عمل مشروع سكني نموذجي للمستحقين من أهل المنطقة تضمن إنشاء 40 عمارة بــ 960 وحدة سكنية بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه تم الحصول على البطاقات الشخصية للمقيمين داخل العشش تمهيدا للاعلان عن الأحقيات طبقا للأوراق المدرجة بهم والحصر الذي تم على أرض الواقع مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية خلال الحملة والتي تعاملت مع الأمر بحرفية تامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا