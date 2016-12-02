الأحد المقبل .. اسعاد يونس تحتفل بتوقيع كتاب «زي ما بقولك كده»

فى تجربة جديدة تمزج بين القلم وميكروفون الإذاعة، تحول برنامج الإعلامية الكبيرة اسعاد يونس “زى ما بقولك كده” الى كتاب مطبوع أصدرته دار نهضة مصر للنشر بالتعاون مع شركة ليوميديا المنتجة للبرنامج، وذلك إنعكاسًا طبيعيًا لما حققه البرنامج من نجاح كبير أثناء إذاعته على راديو«9090».

ويضم الكتاب عدة مجالات اجتماعي سياسي تاريخي فني، ويحاول كشف جوانب خفية في حياتنا يساعدنا على معرفتها وإلقاء الضوء عليها لتغيرها وتعديل مسارنا تجاهها مع فهم كامل لأبعادها.

ويتضمن الموضوعات التى صاغها للإذاعة 3 من الشباب الموهوبين هم اياد صالح ومحمد حربى واسلام صالحين.

وتمت كتابة الموضوعات باللهجة المصرية العامية وهى موضوعات تصف اسعاد يونس حالنا وعلاقتنا ببعضنا البعض وبالتاريخ وبالحياة والوطن.

وقال شريف الشناوى، رئيس مجلس إدارة ليوميديا، إن فكرة تحويل هذا البرنامج الإذاعي الي كتاب لم تأت من فراغ وإنما جاءت وفق استراتيجية واضحة تنفذها الشركة تستهدف من خلالها خلق مناخ مختلف وحالة ثقافية فريدة باستخدام آليات جديدة تجذب الجيل الجديد من المتلقين للرسالة الإعلامية من بينها التركيز علي البساطة فى الأسلوب و مخاطبة القارئ بلغة بسهله وبعيدة كل البعد عن التعقيد .

وسيقام حفل توقيع الكتاب مساء الأحد المقبل، فى حفل كبير تنظمه دار نهضة مصر للنشر ومجموعة ليو ميديا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، برنامج ” صاحبة السعادة” الذى تقدمه اسعاد يونس علي فضائية “سي بي سي” من إنتاج شركة ليوميديا .