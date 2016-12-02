رفع 90 % من تجمعات مياه الأمطار بمدن ومراكز البحيرة

(أ.ش.أ)

أكد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، أنه تم رفع أكثر من 90 % من تجمعات مياه الأمطار بمدن ومراكز المحافظة باستخدام معدات الوحدات المحلية وسيارات الكسح والبدالات، والتي تم تزويد المراكز بها مؤخرًا، فضلًا عن الدفع بمعدات إضافية إلى مركزي إدكو ورشيد للمعاونة في رفع باقي التجمعات.

وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ من غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام لموقف رفع المياه بالمراكز والمدن، وكذلك حالة المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، ومتابعة جاهزية محطات الرفع الزراعي على الترع والمصارف.