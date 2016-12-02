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80 ألف نازح عراقي منذ انطلاق عملية تحرير الموصل

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80 ألف نازح عراقي منذ انطلاق عملية تحرير الموصل 80 ألف نازح عراقي منذ انطلاق عملية تحرير الموصل

ارشيفية

إرتفع تعداد النازحين العراقيين، إلى 80 ألف شخص منذ إنطلاق عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق التى انطلقت في 17 أكتوبر الماضي .

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن هطول الأمطار بغزارة شمالي العراق مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين شكل صعوبات إضافية للنازحين والمجتمعات المحلية المتضررة من العمليات العسكرية بالموصل.

وأشارت إلى أن عمليات الموصل، أسفرت عن نزوح 77826 شخص بينهم أكثر من 42 ألف نازح هم من مدينة الموصل، وتم خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر و 2 ديسمبر الجاري نزوح أكثر من 3900 شخص.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة في العراق تقديم الرعاية الصحية والمواد اللازمة من الفرش والبطانيات والمدافئ للنازحين داخل وخارج المخيمات لمساعدتهم على التأقلم بشكل أفضل مع برد الشتاء القارس.

يشار إلى أن هذا العدد من النازحين هو إضافة إلى أكثر من 3 مليون عراقي نازح في جميع أنحاء العراق منذ يناير 2014.

 

 

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