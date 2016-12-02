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رئيس البرلمان التونسي يؤكد قوة مصر ووضعها الدولي

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رئيس البرلمان التونسي يؤكد قوة مصر ووضعها الدولي رئيس البرلمان التونسي يؤكد قوة مصر ووضعها الدولي

رئيس النواب التونسى

(أ.ش.أ)

أكد محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي، على قوة ووضعها الاقليمى والدولي، وذلك خلال استقباله للوفد البرلماني المصري المشارك في اجتماعات البرلمانيين في الدول الأعضاء بالبنك وصندوق النقد الدوليين والتي تستضيفها تونس.

وأكد كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، أن الوفد المصري ضم كًلا من، سليمان وهدان وكيل مجلس ناواب المصري، والدكتور حمادة رئيس لجنة الصحة، و الدكتورة مى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، وضم أيضًا الوفد منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان ممثلًا للجمعيات الأهلية.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قد افتتح أمس، الاجتماع الأول للدول الأعضاء البرلمانيين، في البنك الدولي وصندوق النقد، لبحث دور البرلمانات في التنمية الاقتصادية.

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