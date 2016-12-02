أفكار ديكور للمساحة أسفل السلالم

تغفل الكثيرات عن استغلال المنطقة القابعة عند أسفل السلالم الداخليّة، نظرًا لمحدوديّة مساحتها. ولكن، مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* تفيد بأن الأفكار الآتية قابلة للتطبيق في هذا الركن، لغرض تجميله أو توظيفه في المساحة الداخليّة، حسب احتياجات الساكنين:

1. لغرض التجميل، يفيد الآتي:

| إضاءة هذه المساحة المعتمة، عبر تثبيت وحدات الإضاءة المباشرة أو المخفيّة عند أطراف درجات السلالم.

| تزيين أرضيّة المساحة المذكورة بمجموعة من الأغصان اليابسة وقطع الأحجار الطبيعية المنحنية ونبات الصبّار.

| توزيع التحف غريبة الشكل، على غرار تلك المصنوعة من الحديد أو المنحوتة من الحجر الطبيعي، مع تثبيت كشّاف ضوئي لتسليط الضوء على التحف المذكورة وتبيان أهميّتها.

| وضع مجموعة من الرفوف على الجدران في المنطقة القابعة أسفل السلالم، على أن تتفاوت الأولى في علوّها وتحمل قطع الـ"اكسسوارات" الجاذبة. وفي هذا الإطار، يحلو أن تتدلّى قطع من الكريستال خلف السلالم.

| وضع آلة بيانو بجانبها مزهرية ضخمة محمّلة بالورد الطبيعي، إذا توفّرت المساحة الكافية لذلك أسفل السلالم.

2. من الناحية العمليّة، يمكن استغلال المساحة القابعة تحت السلالم، للأغراض الآتية:

|التخزين: يمكن تصميم مجموعة من الخزائن ذات الدرف المخفيّة لهذه المساحة، أي تلك المجرّدة من المقابض والمطليّة بلون الجدار والعاملة على طريقة اللمس.

وإذا كانت المساحة المتوفّرة أسفل السلالم فسيحة، يمكن تحويلها إلى غرفة للتخزين، على أن تُغلق بباب مطليّ بلون الجدار المجاور أو بالمرايا أو تزدان بخطوط تتبع تصميم السلالم. ومن الأفكار الجذابة في هذا المجال، استغلال باب الغرفة ليحمل مكتبة. ويجدر الحرص على توفير إضاءة كافية في هذه المساحة، عند استغلالها بهدف التخزين.

| ركن للمكتب: إذا كانت المساحة تحظى بارتفاع مقبول، يمكن لصق طاولة المكتب بالجدار أسفل السلالم، على شكل حرف اللام باللغة اللاتينيّة L.

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