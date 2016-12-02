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الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بـاليوم الوطني

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الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بـاليوم الوطني الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بـاليوم الوطني

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 45 لدولة الامارات العربية المتحدة الذي أقيم مساء اليوم بمدينة زايد الرياضية.

حضر الإحتفال السيدة انتصار قرينة الرئيس المصري والسيدة وداد بابكر حرم فخامة الرئيس السوداني والسيدة دراجيكا نيكوليتش حرم رئيس جمهورية صربيا والسيدة كيتا أميناتا حرم رئيس جمهورية مالي وإريرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" وعدد من الشيخات والوزيرات والقيادات النسوية.

ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الشكر للقائمين على هذا الاحتفال وعبرت عن سعادتها بمشاركة فتيات من الامارات في عدة عروض خاصة من القوات المسلحة والشرطة.

 

 

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