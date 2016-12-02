تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين بالأهلي استعدادا للقاء المقاصة

اكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الشرقية بالدوري الممتاز، بأداء تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات الاستشفائية التى جرت تحت إشراف أنيس الشعلالي، و مخطط الأحمال، كل من: أحمد حجازي، وعلي معلول وسعد الدين سمير، ومحمد هاني ومروان محسن، وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، وميدو جابر، الذي رفض الاكتفاء بالتدريبات الاستشفائية، وشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي.

وشارك صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق بشكل طبيعي في المران، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وكان رحيل غاب عن تدريبات الأهلي في الأيام الماضية، بسبب معاناته من الإصابة، وكان يكتفي بالمران التأهيلي فقط.

وواصل حسام غالي قائد الفريق أداء برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الخلفية، على هامش مران اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان طبيب الفريق, خالد محمود, قد أكد عدم لحاق غالي بمباراة مصر المقاصة.

أ ش أ