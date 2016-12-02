أهالى «العزيزية» بالشرقية يطلقون مبادرة لخفض تكلفة الزواج …إلغاء «الشبكه» و«النيش»

أطلقت قرية العزيزية التابعه لمركز منيا القمح، محافظة الشرقية، اليوم مبادرة « تيسير الزواج»، لتقليل النفقات الخاصة بالزواج، وإلغاء بعض السلبيات المتعلقة بالزواج تحت إشراف عدد من قيادات المجتمع المدنى بالقرية وعدد من كبار العائلات .

واقترحت المبادرة إلغاء الذهب، والاكتفاء بدبلة أو خاتم أو محبس وكتابة باقي قيمة الذهب بقائمة الزواج ، وإلغاء «النيش» بالكامل للعروسين لتوفير ما يقرب من 20 ألف جنيه، والاكتفاء بالأجهزة المنزلية الضرورية فقط مثل :”الغسالة، والبوتوجاز، والثلاجة”.

كما اقترحت المبادرة تقليل نفقات السجاد ومستلزمات المطبخ وعدم المغالاة بالملبس والمفروشات، واقتصار تجهيز منزل العروسين على غرفة نوم، وغرفة أطفال، وصالون و«أنتريه»، بجانب إلغاء أفراح الخطوبة مع الاكتفاء بالإشهار بالمساجد، وعدم إقامة الأفراح بالشوارع العامة.

ودعا القائمين على المبادره عدد من كبار عائلات القرية لحضور المؤتمر الخاص بالمبادرة وذلك لتبسيط أسس الزواج وتسهيل خطواته، منعًا لمسألة الديون الواقعة على كاهل الآباء والأمهات، وتقليلًا لنسبة العنوسة والطلاق الزائد، والوصول لحل مناسب.

والجدير بالذكر، أتت تلك الخطوة بعد ظهور مبادارات مماثلة بالصعيد، حيث اتفق أهالى قرية نجع الجديدة، التابعة لمركز نقادة، بقنا، بحملة ” ضد المغالاة فى تكاليف الزواج “، وشهدت المحافظة نفسها، مبادرة بقرية كوم بلال، والحميدات، والتى اتفق فيها الأهالى على إلغاء بند الشبكة وإعفاء العريس من شراء المشغولات الذهبية، وبعض القرارات التى تصب فى مصلحة الشباب.