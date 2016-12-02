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غدًا.. «أورام الفيوم» يعقد أول مؤتمر إعلامي لدعم المركز ويطلق حملة المليون جنيه

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غدًا.. «أورام الفيوم» يعقد أول مؤتمر إعلامي لدعم المركز ويطلق حملة المليون جنيه غدًا.. «أورام الفيوم» يعقد أول مؤتمر إعلامي لدعم المركز ويطلق حملة المليون جنيه

ارشيفية – مركز أورام الفيوم

يعقد مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، غدًا السبت، أول مؤتمر إعلامي لدعم مركز أورام الفيوم، وذلك  في الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر المركز، وتدشين الحملة القومية للتبرع لمركز أورام الفيوم، وتحمل مسمى “حملة المليون جنيه” لاستكمال المركز، من خلال جمع تبرعات من أهالي الفيوم.

كما سيعلن خلال المؤتمر عن موعد الإفتتاح الرسمي لمركز الأورام، وأسباب تأجيل افتتاحه حتى الآن، وما وصل إليه مجلس الإدارة حتى الآن بخصوص الأجهزة، كما سيرد على كل الاستفسارات التي تدور في أذهان أهالي الفيوم بشأن مركز الأورام.

يحضر مؤتمر مركز أورام الفيوم، المقرر له غدًا، مجموعة من الشخصيات العامة ورجال أعمال محافظة الفيوم، والصحفيين والإعلاميين، للإعلان عن موعد إطلاق حملة المليون جنيه في شوارع الفيوم، وداخل الجامعة والمدارس الحكومية والخاصة ومركز الشباب.

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