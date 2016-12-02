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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة سورية

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة سورية هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة سورية

مطار القاهرة

هبطت طائرة سعودية، قادمة من بيروت في طريقها الي جدة اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، بسبب تعرض راكبة سورية الجنسية لوعكة صحية أثناء الرحلة .

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء عبور رحلة الخطوط الأجواء المصرية، قادمة من بيروت فى طريقها إلى جدة، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة السورية “ا.م” ٧٦ عامًا .

وعلي الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل ، مدير الحجر الصحي بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتم نقلها بسيارة اسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف الي مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج .

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