بالفيديو.. خبير: قطاع الطاقة الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

قال خبير الطاقة، الدكتور ياسر حسان، إن قبول قطاع البترول لـ 6 عروض للبحث عن البترول في عدة مناطق سيضخ استثمارات تقدر بـ 200 مليون دولار إلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تأثير تلك الاستثمارات لن تظهر إلا بعد البدء الفعلي في انتاج المخزون وتصديره وتشغيل الآبار.

وأضاف حسان، خلال مداخلة له ببرنامج «السوق» على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، أن قطاع البترول المصري أثبت خلال الأعوام الماضية أنه أكثر القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات من الخارج، لافتًا إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية التي جاءت لمصر خلال الأعوام الماضية كانت في مجال الطاقة “البترول والغاز”.

وأوضح حسان، أن قطاع الطاقة يُعد قطاعاً حيوياً في كافة اقتصاديات العالم، مشددا على أنه قطاع علمي وبحثي دقيق جدا باستثمارات تضعها شركات عالمية، وأن تلك الاستثمارات تكون غالباً بناء على توقعات ودراسات، لافتا إلى أن المواطن المصري يحتاج إلى وقت كي يشعر بنتائج تلك الاستثمارات، وليس من المتوقع أن يكون لها عائد خلال الأشهر القادمة بل خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأشار حسان، إلى أن تلك الخطوة أدخلت 200 مليون دولار إلى الاقتصاد المصري، وستتيح بشكل مبدئي تشغيل عمالة مصرية خلال فترة الاستكشافات، بالإضافة إلى الخبرات المصرية التي ستعمل في تلك المشاريع، مشددا على أن قطاع الطاقة يحتاج إلى وقت وإلى صبر.