لجنة الفيروسات: زيادة عدد مراكز علاج مرضى فيروس C لـ153 مركزا

أكد الدكتور قدرى السعيد أستاذ الكبد بطب عين شمس المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه تمت زيادة أعداد مراكز علاج فيروس سى المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية إلى 153 مركزا، وبعد إلغاء قوائم الانتظار أصبح المريض قادر على الحصول على العلاج خلال شهر فقط.

وقال الدكتور قدرى السعيد، خلال مؤتمر نظمته الجمعية المصرية لدراسة حركية الجهاز الهضمى بالقاهرة والذى ستختتم أعماله اليوم، إن معدلات انتشار فيروس سى فى مصر انخفضت إلى نسب قليلة لدرجة أنها أصبحت أقل من 6%، بعد أن كانت تمثل أعلى نسب فى العالم، موضحا أن اللجنة القومية عالجت أعداد وصلت إلى أكثر من 800 ألف مريض بالأدوية الجديدة فى 7 أشهر، بالإضافة إلى الأعداد التى تم علاجها باستخدام الانترفيرون من قبل لتصل لأكثر من مليون مريض تم علاجهم.

وأضاف أن المريض يستطيع صرف العلاج مباشرة من المركز الذى تقدم فيه بأوراقه لتقلى العلاج خلال شهر فقط، موضحا أن هذا يمثل طفرة فى تسهيلات الحصول على العلاج، مشيرا إلى أن مصر تعتبر أول دولة فى العالم يتم فيها علاج فيروس سى بكفاءة وبنتائج عالية وصلت لأكثر من 95%.

من جانبه قال الدكتور مجدى حامد أستاذ الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، إنه تم تخصيص جلسة عن أمراض الكبد فى مصر، وتم استعراض إنجازات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى التخلص من فيروس سى، وكذلك مناقشة فيروس بى ونسب الإصابة فى مصر.