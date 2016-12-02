رئيس البرلمان التونسي يؤكد قوة مصر ووضعها الدولي

استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب -البرلمان التونسي- اليوم الجمعة الوفد البرلماني المصري المشارك في اجتماعات البرلمانيين في الدول الأعضاء بالبنك وصندوق النقد الدوليين والتي تستضيفها تونس.

وأكد كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، أن رئيس البرلمان التونسي شدد خلال اللقاء على قوة مصر ووضعها الاقليمى والدولي.

وأضاف، أن الوفد المصري ضم كلا من سليمان وهدان وكيل مجلس اواب المصري والدكتور حمادة رئيس لجنة الصحة و الدكتورة مى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة وضم ايضا الوفد منال ماهر عضو لجنة حقوق الانسان ممثلا للجمعيات الأهلية.

كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد افتتح أمس الاجتماع الاول للدول الاعضاء البرلمانيين الاعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد لبحث دور البرلمانات في التنمية الاقتصادية.