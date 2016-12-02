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وزارة الرى: 60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سقطت على الدلتا

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وزارة الرى: 60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سقطت على الدلتا وزارة الرى: 60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سقطت على الدلتا

 

ارشيفية

أكدت الدكتورة إيمان سيد، مدير إدارة تحسين الموارد المائية بوزارة الرى، أن هيئة الأرصاد قدرت كميات مياه الأمطار التى سقطت على الدلتا بشكل مبدئى بما يقرب من 60 مليون متر مكعب، تم تخزين جزء منها للاستفادة الكامله منها فى الزراعات، مشيرة إلى أنه تم توفير رية كاملة لموسم الزراعات الشتوية بمنطقة الدلتا.

وأضافت مدير إدارة تحسين الموارد المائية، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى فى إطار الاتجاه الحديث للحكومة فى تنفيذ خطة الإدارة الرشيدة لتوفير المياه والحفاظ عليها من الهدر بتطويع التكنولوجيا الحديثة الممثلة فى استخدام صور الأقمار الصناعية للتنبؤ بالطقس فى خفض المناسيب المنصرفة من السد العالى لاستخدامها فى رى الأراضى الزراعية لتصبح الأمطار مصدر للخير بدلاً من النقمة.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم سلمان، مدير منطقة صرف غرب الدلتا بوزارة الرى، إن مهندسى وعمال وزارة الرى فى محافظات الدلتا قاموا أمس بالمرور على كافة الترع والمصارف للتأكد من قدرتها على استيعاب الأمطار الغزيرة وإعداد تقارير عن الوضع العام لها، مؤكدًا أنه لم تحدث أى اختناقات للمياه كما حدث العام الماضى، وتمكنت مصارف العموم والماكس وطرد القلعة وأبوقير وبوغاز المعدية فى الإسكندرية والبحيرة من استيعاب أكثر من 10 مليون متر مكعب تم الاستفادة منها بشكل تام.

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