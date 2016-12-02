رفع مياه الأمطار الموجودة بشوارع مدينة المحلة

(أ.ش.أ)

صرح تامر محمد أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، بأن مجلس مدينة المحلة بالتنسيق مع حى أول برئاسة المحاسب مسعد داود، وحى ثان برئاسة المحاسب أحمد فكرى، دفعوا بسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسي،ة والتى امتلأت بمياه الأمطار وأدت لحدوث تجمعات كبيرة للمياه، وذلك بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وقام اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة، بالإشراف على أعمال شفط المياه من شارع البحر الرئيسى مرورًا بميدان الشون وأسفل كوبرى الفريق رضا حافظ ومنطقة سكة طنطا.

وأكد أبو النجا، على ضرورة رفع حالة الطوارئ طوال فصل الشتاء ورفع المياه المتراكمة فى الشوارع أولا بأول لمنع تعطيل حركة المرور.