«لافروف»: الوضع في شرق حلب هو نتيجة لفشل الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع في شرق حلب هو نتيجة لفشل الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين.

وقال لافروف، خلال منتدى حوارات المتوسط، “ما نراقبه في الجزء الشرقي من حلب اليوم نتيجة وتبعيات فشل عدد من الأصدقاء الخارجيين للمعارضة السورية بالفصل بين تنظيم “جبهة النصرة”، على الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي، وأقنعونا أنهم سيتمكنون خلال بضع أسابيع التوصل الى الفصل بين هذه المجوعات في سوريا”.

كما أكد لافروف، تفويت فرصة تنفيذ الاتفاق الأميركي الروسي حول سوريا كان خطأ كبيرًا لواشنطن، و أوضح لافروف: روسيا لا تزال مستعدة لحلول وسط لتسوية الوضع في حلب.

هذا و صرح لافروف، هناك شعور بأن البعض يريد إبقاء جزء من حلب تحت سيطرة “جبهة النصرة” أنه غير مقبول، مضيفًا روسيا مستعدة للتعاون مع إدارة ترامب في محاربة الإرهاب في حال أبدت واشنطن مثل هذه النية.