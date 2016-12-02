الأمم المتحدة تسجل عودة 380 ألف لاجئ أفغاني بشكل طوعي من باكستان

صرحت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 380 ألف لاجئ أفغاني كانوا في باكستان، عادوا إلى بلادهم خلال عام 2016، وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن هذا هو أكبر عدد للاجئين أفغان يعودون إلى بلادهم منذ عام 2007.

وعزت المفوضية، حسبما ذكرت الناطقة باسمها في تصريحات لفرانس برس، أسباب زيادة عدد اللاجئين العائدين، إلى سوء المعاملة في باكستان وزيادة منح الأمم المتحدة للعائدين طوعًا إلى 400 دولار أمريكي منذ منتصف العام الجاري، بحسب ما كرته سبوتنيك.

وقالت دنيا إسلام خان، إن هذه أرقام غير مسبوقة لم نتوقعها، وفي أكتوبر عاد نحو 148 ألف شخص، وهو أعلى عدد من العائدين خلال شهر واحد، منذ أغسطس 2005.

وذكرت المفوضية الأممية، أن عمليات إعادة اللاجئين الطوعية ستتوقف ابتداًء من اليوم، وستعود في مارس المقبل، بسبب العطلة الموسمية في الشتاء، وأمهلت باكستان بالفعل اللاجئين الأفغان لديها حتى نهاية العام المقبل لمغادرة أراضيها، بعد أن كان أمد المهلة هو مارس، ومنذ العمل بنظام العودة الطوعية للاجئين الأفغان عام 2002، سجلت الأمم المتحدة عودة مليوني لاجئ ونصف.