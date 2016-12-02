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ذعر بين ركاب مترو باريس إثر خروج إحدى العربات عن مسارها

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ذعر بين ركاب مترو باريس إثر خروج إحدى العربات عن مسارها ذعر بين ركاب مترو باريس إثر خروج إحدى العربات عن مسارها

أرشيفية

أعلنت الهيئة الذاتية للنقل في باريس”ار اتي بي”،اليوم الجمعة، عن وقوع حادث لمترو الأنفاق بالخط الثاني للشبكة في الدائرة الـ18 للعاصمة الفرنسية، وذلك بعد أن خرجت إحدى العربات عن مسارها مما اثار حالة من الذعر بين الركاب.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن الحادث وقع بينما كان المترو متجهًا نحو محطة “باربيس روشوشوار”، وأنه في هذا الموقع بالتحديد المسار مرتفع عن سطح الارض، مشيرًا الى تدخل سيارات الاطفاء على الفور لإخراج الركاب وإلى عدم وقوع إصابات.

وأضاف المصدر، أن سائق المترو لم يتمكن من استخدام المكابح بشكل طبيعي عند وصوله الى المحطة التالية واصطدم بالرصيف نتيجة لخلل فني نادر بعجلات المترو، متوقعًا أن تعود حركة السير بالخط الثاني للشبكة الى طبيعتها بحلول الثامنة مساء.

يشار الى أن مترو باريس، هو أحد وسائل النقل الأكثر استعمالا الذي يخدم العاصمة الفرنسية و ضواحيها ويتكون من 16 خطا أغلبهم تحت الأرض وينقل يوميا حوالي 4.13 مليون مسافر.

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