مصر تؤكد أهمية منظمة التجارة العالمية في تنمية الدول النامية

(أ.ش.أ)

أكد عمرو رمضان السفير المصري في جنيف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، على محورية دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز دور النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وصياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وضمان حصول الدول النامية والأقل نموًا على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف رويرتو ازيفيدو مع رؤساء الوفود المعتمدة لدى المنظمة، وذلك لاستعراض الوضع الحالي لمفاوضات تحرير التجارة الدولية والتي تعانى جمودا يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.

كما أشاد رمضان، بالنجاحات التي حققتها المنظمة خلال السنوات الثلاثة الماضية حتى لو محدودة سواء من خلال إبرام اتفاقية تيسير التجارة، أو الاتفاق حول إلغاء الدعم التصديري على المنتجات الزراعية، واعتبر أنها توفر الزخم المطلوب لتحقيق نجاحات أكبر خلال المرحلة القادمة، أبرزها إنهاء التفاوض حول الموضوعات المتبقية من برنامج عمل الدوحة، والخروج بنتائج عادلة ومتوازنة تدعم حقوق الدول النامية ومكتسباتها وتعزز من مكانة النظام التجاري متعدد الأطراف.

وشدد المندوب الدائم لمصر، على تمسك الدول النامية بحقها فى الحصول على معاملة خاصة وتفضيلية للمساعدة على تنفيذ الالتزامات الواردة في إطار الاتفاقيات المختلفة.

وأضاف، أن مصر باعتبارها أكبر الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، تعتبر مفاوضات مسار الزراعة في طليعة أولوياتها ومن ثم ترى أهمية التوصل إلى اتفاق حول الدعم المحلى كخطوة جديدة في عملية الإصلاح الشامل للتجارة في السلع الزراعية، ودعا إلي التنفيذ الكامل لقرارات المؤتمر الوزاري في نيروبي بشأن حق الدول النامية في تنفيذ برامج التخزين الحكومي لتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها، وكذلك حقها في استخدام آلية الوقاية الخاصة لحماية أسواقها المحلية من تقلبات الأسعار العالمية وحماية حقوق المزارعين.