بالصور.. العثور علي 30 طن سكر مخلوط بملح طعام داخل مصنع ببني سويف‎

مراسل «ONA»

ضبت مديرية التموين ببني سويف خلال حملة تموينية برئاسة محسن فرغلي، مدير عام تموين بني سويف ” 30 ” طن سكر مخلوط بملح الطعام داخل مصنع لتعبئة السكر بمركز الفشن جنوب بني سويف.

كانت إدارة تموين الفشن جنوب بني سويف، قد تلقت عدة بلاغات من المواطنين تفيد عثورهم علي كمية من الملح مخلوطة بالسكرداخل أكياس السكر، وعلي الفور تم إخطار محسن فرغلي مدير عام تموين بني سويف، الذي أمر بالتحقيق في الواقعه،

و قد تبين من تحقيقات مكتب التموين أن وراء خلط السكر بالملح مصنع تعبئة السكر بإحدي قري مركز الفشن، وصاحبة يدعي ع . ح .ع حيث قام صاحب المصنع بشراء كميات من الملح وخلطها بالسكر داخل أكياس السكر مستغلًا وجود ازمة في السكر ولتحقيق مكاسب ماليه.

وقاد محسن فرغلي مديرعام تموين بني سويف، حملة ضمت عصمت مصطفي مدير إدارة تموين الفشن وسمير عبد التواب ومحمد جابر الحنفي مفتشو تموين الفشن، وداهمت المصنع وضبطت بداخلة30 طن سكر وبفحصها تبين خلطها بالملح تم التحفظ علي السكر المضبوط وحرر محضر بالواقعه وإطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.