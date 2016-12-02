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السلطات المغربية تعتقل 8 أشخاص على صلة «بداعش»

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السلطات المغربية تعتقل 8 أشخاص على صلة «بداعش» السلطات المغربية تعتقل 8 أشخاص على صلة «بداعش»

أرشيفية

أعلنت السلطات المغربية، اليوم، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية، يوم أمس، مكونة من ثمانية أشخاص على صلة بأفراد في تنظيم “داعش” بسوريا والعراق.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إن السلطات تمكنت من مصادرة “بندقية صيد غير مرخصة وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء ومخطوطات تحث على الجهاد وأخرى تحتوي على تركيبات كيميائية مشبوهة، بحسب “رويترز”.

وقالت الوزارة، إن الأشخاص الثمانية تم اعتقالهم بمدينتي فاس وطنجة، وأضافت أن هؤلاء الأشخاص كانوا ينسقون الجهود مع أعضاء “بداعش” في العراق وسوريا لإرسال متطوعين مغاربة للجهاد في صفوف هذا التنظيم المتشدد، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم بهذه البؤرة، في إطار الاستفادة من مختلف الدورات العسكرية بمعاقل داعش في أفق العودة إلى المملكة بهدف تنفيذ أجندته الإرهابية.

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