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وزير الداخلية يُصدر قرارًا بتعين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة

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وزير الداخلية يُصدر قرارًا بتعين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية يُصدر قرارًا بتعين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بتعين اللواء عادل رشاد، مُساعد وزير الداخلية للأمن، رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة خلفًا للواء علي عبد المولى، وذلك لبلوغه سن المعاش “التقاعد” بنهاية الشهر الماضي.
> يُذكر أن اللواء علي عبد المولي، كان يشغل منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، فيما كان اللواء عادل رشاد، مُساعد وزير الداخلية للأمن، أحد أعضاء المجلس الأعلى لشرطة.

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