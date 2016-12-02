«الثقافة» تحيى ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الأحد المقبل

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، إقامة احتفالية بعد غد الأحد، بمناسبة حلول الذكرى 28، لوفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد “صوت من السماء”، بحضور أبناء ومحبي الشيخ الراحل.

وتتضمن الإحتفالية افتتاح معرضًا للصور، يضم 30 صورة عن حياة الشيخ، وتظهر الصور تكريماته في العديد من الدول، كذلك لقطات من حياته، ويستمر المعرض حتي 11 ديسمبر، ويتلو اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، ابن الشيخ الجليل آيات القرآن الكريم في افتتاح الإحتفالية.

كما يتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويذكر أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواليد عام 1927 بقرية المراعزة بمحافظة قنا، وحفظ القرآن الكريم بقراءاته، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1951، وعين قارئًا لمسجد الإمام الشافعي عام 1952، ثم إمامًا لمسجد الحسين عام 1958، خلفًا للشيخ محمود علي البنا، وترك للإذاعة المصرية ثروة هائلة من التسجيلات، إلي جانب المصحف المرتل والمصحف المجود.

وكان أول نقيب لقراء مصر عام 1984، وكرمته العديد من الدول منها سوريا بمنحه وسام الاستحقاق، ولبنان بمنحه وسام الأرز، كذلك كرم في ماليزيا والسنغال والمغرب ومصر، وكانت وفاته يوم 30 نوفمبر 1988.